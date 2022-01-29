تهدد حياة المواطنين.. الجيزة: قطع أشجار مائلة في حي الجنوب

70 ألف زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في ثالث أيامه

الطقس غدا الأحد.. رياح مثيرة للرمال.. وأمطار في هذه المناطق

كتب- أسامة علي:

أعلنت محافظة الجيزة، قطع أشجار مائله بحارة هارون وطنطاوي بحي جنوب الحيزة لتضرر الأهالي منها.

وقالت محافظة الجيزة، إن الشجر المائلة تمثل خطرًا على سلامة المواطنين لاحتمالية السقوط في أي وقت.

وأشارت المحافظة إلى أنه جاء ذلك استجابة لشكاوى المواطنين.