الصحة: هذه الأطعمة تساعد في محاربة الأورام السرطانية

كتب- أسامة علي:

كشفت وزارة الصحة والسكان، الأغذية الصحية التي تساعد الجسم في محاربة الأورام السرطانية.

وقالت وزارة الصحة، في منشور لها عبر صفحتها الموثقة في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الأطعمة التي تساعد على محاربة الإصابة بالأورام، تلك التي تحتوي على فيتامين A مثل: "الجزر، القرع، المانجو".

وأضافت: "كذلك الأطعمة التي تحتوي على فيتامين C مثل: الليمون، والفاكهة الحمضية، والفروالة، والجوافة، والفلفل الملون". بالإضافة إلى الأطعمة التي تحتوي على فيتامين E مثل: المكسرات، وزيت الزيتون.