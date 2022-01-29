بتوجيه من الملك سلمان.. قرار سعودي جديد بشأن الإقامات والتأشيرات

12:22 م السبت 29 يناير 2022
بتوجيه من الملك سلمان.. قرار سعودي جديد بشأن الإقامات والتأشيرات

الملك سلمان بن عبدالعزيز

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كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، إن السلطات السعودية قررت تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة من دون رسوم أو مقابل مالي حتى 31 مارس 2022 بدلا من بعد غد ٍ الاثنين الموافق 31 يناير، وذلك بموجب توجيه من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه محمد سعفان وزير القوى العاملة، من مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية من خلال غرفة عمليات للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت،

وأشار الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إلى أن المديرية العامة للجوازات أكدت أن "التمديد سيتم آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات المملكة في الخارج".

وأوضح الملحق العمالي أن هذا التمديد، الذي أصدر القرار بشأنه وزير المالية، محمد عبدالله الجدعان، جرى في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد-19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

ويشمل القرار تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين ممن هم خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 31 مارس باستثناء الذين استكملوا تلقي جرعة واحدة من لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.

كما يشمل تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة من قبل وزارة الخارجية للزائرين ممن هم خارج المملكة، من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 31 مارس 2022 .​

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