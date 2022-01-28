الثقافة: 127 ألف زائر في ثاني أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب

(مصراوي):

كشف الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، عدد رواد اليوم الثاني من الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والذي شهد حضور 127 ألف زائر لمختلف القاعات، مشيرًا إلى التزامهم بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن معرض القاهرة الدولى للكتاب تظاهرة ثقافية عالمية تعكس الريادة الحضارية المصرية، أضافت أن دورته 53 تأتى لتعبر عن شغف المجتمع بالمعرفة ورغبته فى الاطلاع على أهم وأحدث العناوين فى مختلف المجالات، وتابعت أن الفعاليات المتعددة والمتنوعة المصاحبة للمعرض نجحت فى استقطاب الجمهور.

يذكر أن الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 7 فبراير 2022، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم، حيث يشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، وتشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ "موسوعة مصر القديمة" لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتي "ما" و "رؤية".