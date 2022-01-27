دورة تدريبية في مستشفى بئر العبد حول تقييم درجة الوعي "مقياس جلاسكو"

(مصراوي):

نظمت مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم الخميس، دورة تدريبية في مستشفى بئر العبد المركزي حول تقييم درجة الوعي "مقياس جلاسكو"، تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأشار الدكتور تامر حمدي، مدير عام مستشفى بئر العبد المركزي في بيان إلى أن ذلك يأتي من أجل رفع كفاءة الجهاز الوظيفى وتزويده بالمهارات والمؤهلات بما يحقق كفاءة الآداء من خلال إعداد وتنفيذ خطط تدريبية فردية للموظفين لتعزيز جوانب القوة والوقوف على نقاط الضعف المرتبطة بالآداء ومعالجتها.

وقال إنه تم التنسيق مع مكتب الجودة لشرح محاضرة عن معايير أمان وسلامة المريض إلى جانب التنسيق مع مكتب مكافحة العدوى لشرح الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى.