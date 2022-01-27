مصطفى الفقي: مبارك وطني.. ولا يوجد عسكري يخون بلده

تصوير- محمود بكار:

قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إنه نقل دراسته إلى العاصمة الإنجليزية لندن، عقب 10 أيام من وفاة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مضيفًا: "اخترت شخصية مكرم عبيد لإجراء الدكتوراه حولها، لأناقش من خلاله الفتنة الطائفية، وكانت مصر مختلفة وكان وزير المالية يهودي مصري قبل أن تطل إسرائيل بوجهها".

وأضاف الفقي في اللقاء الفكري بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الخميس: "كنت التقي البابا شنودة كثيرًا وله دور كبير في الحياة السياسية، وكان رجلًا وطنيًا ومنع الأقباط من الحج للقدس، ولكن الكيمياء لم تعمل مع السادات فاصطدم به، واعتقد لو أن البابا كان يعيش فترة الإخوان لحدث صدام كبير وهذا البلد يحميه الله".

وتابع: "كنت سفيرًا في الهند، وطلبت زوجة الدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق، في زيارة للهند أن تقابل أشهر عراف هندي، وحدث بالفعل وقال لي إنك ستكون في القصر بعد شهرين، وسألتني زوجتي ماذا حدث؟، قلت لها يبدو انني سأمرض وأدخل القصر العيني، وبالفعل رتب الدكتور أسامة الباز عددًا من الأمور للرئيس منها خطاب سياسي وأعجب مبارك جدًا وطلبني وعينني سكرتيرًا للمعلومات، ومبارك وطني ولا يوجد عسكري يخون، والقرب من الحاكم أمر صعب، وطلب مني الترشح في دائرة دمنهور، وظل على صلة طيبة بي بعد ترك عملي".