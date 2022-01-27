القوات المسلحة تنظم جلسة استماع للاستفادة من تشغيل وحدة "المعجل الدائري"

كتب- محمد سامي:

نظمت القوات المسلحة، جلسة استماع لإجراء حوار مجتمعى بالمركز الطبي العالمي، وذلك لتقييم الأثر البيئي ومناقشة أوجه الاستفادة من تشغيل وحدة المعجل الدائري "CYCLOTRON".

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة البحث العلمي وإقتحام آفاق جديدة من العلوم البحثية والطبية المتطورة.

بدأت الجلسة بكلمة اللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبي العالمي رحب خلالها بالحضور، وأكد على اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتنظيم مثل هذه الفعاليات المتميزة، التي من شأنها المساهمة في تقديم خدمة طبية عالمية ومواكبة أحدث وسائل التكنولوجيا الطبية، تلى ذلك عرض فيلمًا عن " CYCLOTRON "، تناول عرضًا شاملاً للمشروع وعرض دراسة تقييم الأثر البيئي له كما تم فتح باب المناقشة والاستماع لأراء ومقترحات الحضور.

وعُقدت الجلسة بالتعاون مع عدد من الجهات الطبية والبحثية بالقوات المسلحة وبحضور عدد من مندوبي الوزارات والجهات المدنية المختصة والجامعات المصرية وبمشاركة السكان المحليين بنطاق تنفيذ المشروع، بهدف تقديم التوصيات والمقترحات الخاصة بالمشروع وذلك وفقًا لأفضل الطرق العالمية للحصول على نتائج عالية الدقة وتقديم خدمة طبية عالية الجودة للقطاعين المدني والعسكري على حد سواء.

يذكر أن المشروع يهدف لمواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية التي تخدم أعمال التشخيص الطبي السليم والاكتشاف المبكر للأمراض وخاصة حالات الأورام.

وتأتي الجلسة تأكيدًا على عزم القوات المسلحة وكافة مؤسسات الدولة على تضافر جهودهم لمواكبة الثورة التكنولوجية الهائلة واتباع المعايير العالمية في ما يخص البرامج التنموية في شتى المجالات.