الطقس السيئ.. الأرصاد توجه نصائح إلى المواطنين بشأن الأحوال الجوية الباردة

09:00 ص الخميس 27 يناير 2022
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كتب- يوسف عفيفي:

وجهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عدة نصائح إلى المواطنين، بالتزامن مع حالة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد حاليا، نتيجة كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا.

وقالت "منار" في تصريح لمصراوي: من المتوقع أن يسود الخميس، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة، مع نشاط رياح وشبورة مائية صباحا، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاط رياح، وأمطار بنسبة 50% على السواحل الشمالية.

ونصحت المواطنين بالاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات النهار والليل، "خصوصاً المواطنيين اللي بيخروجوا الصبح بدري لشغلهم أو بيرجعوا متأخر بالليل".

كما نصحت "منار"، بضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء، وألواح الإعلانات المعدنية الموجودة في الشوارع، وعدم الوقوف تحت الأشجار العالية أو الإعلانات العالية، ومتابعة النشرات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية أولا بأول.

ونصحت "منار"، قائدي المركبات والمسافرين على الطرق، القيادة بهدوء تام مع سقوط الأمطار، كونها تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية أو انزلاق العجلاتؤ مع ضرورة اتباع كافة تعليمات الهيئة العامة للمرور.

ودعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، قبل الخروج من البيت، معرفة أحوال الطقس ودرجات الحرارة للتعامل مع أي ظروف جوية مختلفة.

الطقس درجة الحرارة الأمطار هيئة الأرصاد الجوية

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