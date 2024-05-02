إعلان

BBC

مكتبة مصر بالدقي تناقش "الصحافة القومية ورسالة الدولة المصرية" السبت

02:00 ص الخميس 02 مايو 2024

السفير عبد الرؤوف الريدى

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد شاكر:

تنظم مكتبة مصر العامة بالدقي برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، بالتعاون مع صالون الإعلام، في الرابعة عصر يوم السبت المقبل 4 مايو، ندوة بعنوان "الصحافة القومية ورسالة الدولة المصرية".

يشارك في الندوة الكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي أحمد كمال رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير الجمهورية، ومحمد إبراهيم الدسوقي رئيس تحرير بوابة الأهرام، ويدير الندوة الإعلامي أيمن عدلي.

ومن المقرر أن يتخلل الندوة فقرات غنائية للموسيقار العالمي وائل أبو بكر.

وقالت رانيا شرعان، مديرة مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، إن الندوة تأتي ضمن إطار البرنامج الثقافي الشهري الذي تنظمه المكتبة، لرفع الوعي ونشر المعرفة، وبناء الإنسان، مضيفة أن الصحافة القومية حصن أساسي وأداة مهمة في الدفاع عن الوطن، فضلا عن أنها درع ثقافي هام للقوى الناعمة المصرية.

وأضافت أن المكتبة تقدم خلال شهر مايو العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة للكبار والصغار، إلى جانب الورش الفنية المتنوعة التي تخدم بها المكتبة فئة كبيرة من أبناء المجتمع المصري، حيث يتوافد عليها الآلاف من الجماهير للمشاركة فيها، مما يؤكد الثقة الكبيرة بين المصريين ومكتبة مصر العامة، وما تقدمه من أنشطة ثقافية حقيقة.

وتضم منظومة مكتبات مصر العامة أكبر المكتبات العامة في مصر وتعد أفضلها على الإطلاق، فهي واحدة من المشروعات الثقافية الرائدة في مصر، وينظم عمل المكتبة القرار الجمهوري الخاص بإنشائها والذى اتاح لها الانتشار فى كافة ربوع مصر وإنشاء فروع محلية بالقاهرة والجيزة وفروع المكتبات الإقليمية فى محافظات مصر المختلفة.

IMG-20240501-WA0067

مكتبة مصر بالدقي الصحافة القومية ورسالة الدولة المصرية السفير عبد الرؤوف الريدي الصحفي إسلام عفيفي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حدث في 8 ساعات|تدشين مدينة "السيسي" بسيناء وقرارات حكومية جديدة

إعلان

إعلان

عاجل - الرئيس السيسي رئيسًا شرفيًا لاتحاد القبائل العربية بشمال سيناء
بيان عاجل من النيابة بشأن مقتل الطفلة "جانيت" بعد هتك عرضها في الشارع
تدشين مدينة السيسي في سيناء
استعدادًا لتشغيله.. 35 صورة ترصد مسار ومحطات خط سكة حديد الفردان بئر العبد
بالتخصصات المطلوبة والشروط.. بدء التقديم على وظائف القطار الخفيف
6 آلاف جنيه.. القطاع الخاص يبدأ تطبيق قرار الحد الأدنى لأجور العاملين