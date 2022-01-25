"النواب" يرفض رفع الحصانة عن النائب أحمد زهير عبد الغني

12:34 م الثلاثاء 25 يناير 2022
"النواب" يرفض رفع الحصانة عن النائب أحمد زهير عبد الغني

مجلس النواب

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كتب- مصراوي:

رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، رفع الحصانة عن النائب أحمد زهير أحمد عبد الغني؛ لاستكمال محاكمته في القضية رقم 27270/ مركز ديروط، مقيدة برقم 3325 لسنة 2021.

وجاء رفض المجلس عقب عرض تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على الأعضاء خلال الجلسة العامة، والذي يرفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب المذكور.

مجلس النواب أحمد زهير عبد الغني رفع الحصانة حنفي جبالي

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