"اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا".. جبالي يستشهد بآية قرآنية لتعديل قانون المنشآت الفندقية والسياحية

كتب- مصراوي:

استشهد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالآية القرآنية "اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا" لتعديل لفظي في المادة 22 من مشروع قانون إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

وقال جبالي، عقب الانتهاء من مناقشة المادة وقبل أخذ الرأي النهائي عليها، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء: لديَّ تعديل هنا قبل الموافقة على المادة، وتلا الآية الكريمة "اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا".

وأضاف رئيس البرلمان، مازحًا، وموجهًا كلامه لأعضاء حزب النور: "الشخص الطبيعي يتوفى؛ ولكن يجب أن يكون الشخص المرخص له لأن الوفاة لكل الأنفس.. أين أنتم؟

وتنص المادة (22) عقب التعديل على:

في حالة وفاة الشخص المرخص له يجب على الورثة أو مَن ينوب عنهم إخطار الوزارة المختصة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوفاة.

ويجب على الورثة إخطار الوزارة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم مَن ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسؤولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ ما يلزم لتعديل ترخيص المنشأة إليهم خلال ستة أشهر من انقضاء الشهر المشار إليه بهذه الفقرة وفقاً لأحكام هذا القانون والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.

ويهدف مشروع القانون إلى الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بمختلف أنواعها.

وجاءت توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي، فارتُؤي إعداد مشروع قانون ينظم كل الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كل الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية عن طريق وزارة السياحة في ما يطلق عليه "الشباك الواحد"؛ بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال في مصر بما يرفع من درجة تقييمها في التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوةً على مواكبته كل المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.