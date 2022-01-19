الصحة: تلقي اللقاح يقلل من خطر الإصابة بعدوى كورونا

08:52 م الأربعاء 19 يناير 2022
الصحة: تلقي اللقاح يقلل من خطر الإصابة بعدوى كورونا

وزارة الصحة

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كتب يوسف عفيفي:

قالت وزارة الصحة والسكان، إن تلقي لقاح فيروس كورونا يقلل من خطر الإصابة بالعدوى أثناء (العمل، والسفر، والتسوق، وخلال فترة الدراسة)، وأيضًا يقلل من الأعراض الشديدة في حالة إصابتك بها.

وأضافت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "لا تنسى أن أخذ الجرعة التنشيطية بعد مرور 6 أشهر من تلقي اللقاح تقوي مناعتك"

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وزارة الصحة عدوى كورونا فيروس كورونا لقاح كورونا

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