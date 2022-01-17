الرئيس السيسي يوجه بعلاج الطفلة رودينا - فيديو

07:29 م الإثنين 17 يناير 2022
الرئيس السيسي يوجه بعلاج الطفلة رودينا - فيديو

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحالة الطفلة رودينا بعد عرض الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، تقريرًا مصورًا حالة الطفلة المصابة بمرض نادر يمنعها من الوقوف على القدمين.

وقالت الإعلامية عزة مصطفى، بعد عرض الفقرة الخاصة بالطفلة رودينا، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استجاب للحالة ووجه بعلاج الطفلة رودينا.

وأضافت "مصطفى"، أن الرئيس السيسي، قرر تقديم كل المساعدات المادية بجانب علاج الطفلة رودينا.

وعلق جد الطفلة رودينا:"هو ده اللي أحنا منتظرينه من الرئيس السيسي، وربنا ينصره، وكنت حاسس فعلا أن الرئيس الأب مش هيسيب الطفلة الصغيرة في مرضها".

يذكر أن الطفلة رودينا أيمن أبو ضيف، تبلغ من العمر 6 سنوات تعاني من مرض نادر، حيث لا تستطيع تحريك أرجلها ولا الوقوف والمشي عليها.

وقالت الأم إنه بعد بلوغها عامين اكتشفنا إنها لا تسطيع المشي ولا بتتحرك.

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