سد النهضة| خبير مياه يكشف حقيقة رصد نهر جوفي أسفل السد



كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا وخبير المياه، حقيقة ما أثير في الفترة الأخيرة عن أن هناك تسريب أسفل سد النهضة عن طريق الرصد بالأقمار الصناعية لنهر جوفي من أسفل سد النهضة.

وقال "شراقي"، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "رديت على ذلك بأن منطقة سد النهضة مكونة من صخور صلبة كثيرة التشققات نتيجة وجود الأخدود الأفريقي الذي يقسم إثيوبيا نصفين، ويصعب تتبع المياه الجوفية بالأقمار الصناعية التى ترصد شكل سطح الأرض، أما باطن الأرض فيوجد أجهزة جيوفيزيائية لذلك باستخدام الطرق الجاذبية والمغناطيسية والكهربية في حالة المياه الجوفية وغالبًا يتم ذلك من خلال دراسات حقلية لمزيد من دقة البيانات".

وأوضح: "صخور صلبة (hard) تعنى نارية أو متحولة وليس بالضرورة أن تكون قوية، للتفرقة عن الصخور الرسوبية الرخوة (soft)".

وتابع: "تشغل الصخور البركانية البازلتية التي تشكل البراكين معظم الأراضي التي تقع في أحواض نهر النيل داخل إثيوبيا، وتقع أعلى صخور صلبة (نارية ومتحولة) وقليل من الصخور الرخوة (الرسوبية) مثل الحجر الرملي".

وأشار "شراقي" إلى أن منطقة سد النهضة منخفضة بالنسبة للهضبة الإثيوبية، وهي عبارة عن صخور متحولة صلبة إلا أنها متشققة وتعاني كثير من التحلل بواسطة المحاليل الساخنة التي كونت بعض المعادن الاقتصادية مثل الذهب، ولذلك بحيرة سد النهضة سوف تغمر كثير من المناطق التعدينية.

وأضاف: "التشققات أحد أسباب التاخير في الانتهاء من سد النهضة حيث يتم حقنها بالخرسانة، وتسرب المياه من خلال التشققات في منطقة بحيرة سد النهضة متوقع أن يكون مرتفعًا ولكن لم يتم قياسه حتى الآن، والتسرب هنا ليس من تحت جسم السد فقط ولكن خلال التشققات في الصخور المحيطة ببحيرة السد التي سوف تصل مساحتها إلى حوالى 2000 كم2، وليس معنى ذلك أن هناك نهرًا تحت سد النهضة أو كهوف.

ولفت إلى أن الكهوف لا تتكون إلا في صخور جيرية تتحلل بفعل المياه الجوفية كما هو الحال في وادي سنور (بني سويف) وكهف هيرقل بطنجة (المملكة المغربية)، وما هو موجود في منطقة سد النهضة هو كثير من التشققات والفوالق التي يمكن أن تؤثر على سلامة السد خاصة بعدما يمتلئ بسعته الكاملة 74 مليار م3.

وتابع: "الهضبة الإثيوبية كثيرة المشاكل الجيولوجية بما فيها منطقة سد النهضة، والسد معرض لكثير من المخاطر خاصة بعد الملء، ولكن ليس معنى ذلك أن نجري خلف أي إدعاء غير علمي يضعف من مصداقيتنا حتى ولو كان على هوانا، بل نتبع ما يصدر من خبراء متخصصين ليس لهم غرض سياسي".