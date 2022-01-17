رئيس هيئة الكتاب: معرض القاهرة من أكبر المعارض على مستوى العالم

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن المعرض يعد أحد أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم؛ حيث يشارك فيها 1067 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا وتوكيلا من 50 دولة، مع زيادة عدد أيام المعرض دعما لصناعة النشر والكتاب.

وأضاف: قامت وزارة الثقافة بتطوير المنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، والتي تم إطلاقها في الدورة الماضية، حيث سيتم إتاحة البيع Online للكتب على المنصة، وتوفير خدمات التوصيل بالتعاون مع وزارة الاتصالات ممثلة في البريد المصري لأي مكان داخل مصر.

وأكمل: سيتم كذلك تقديم العديد من الخدمات المقدمة مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجري على أرض الواقع وتصور وثبت Online، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.

يذكر أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا؛ حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) ۲۹۲ دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 43 ناشرا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، وكتاب تعليمي مدرسي) ۸۹ دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) ۹۷ دار نشر، عدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبـة، وعـدد الناشرين المصريين (كتـاب أكاديمي) ٤٩ ناشرا، وعـدد الناشرين العرب ۲۹۸ ناشرا عربيا، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1، وعدد المشاركين من ذوي القدرات الخاصـة ٢، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلا مصريا، و45 توكيلًا عربيا.