العمالة المنزلية.. تعرف على الفئات التي لا يشملها قانون العمل الجديد؟

11:19 م الأحد 16 يناير 2022
العمالة المنزلية.. تعرف على الفئات التي لا يشملها قانون العمل الجديد؟

الفئات التي لا يشملها قانون العمل الجديد؟

كتب- يوسف عفيفي:
استكمل مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

ويترقب العاملون بالقطاع الخاص، صدور قانون العمل الجديد الذي يعالج العلاقة بين العامل وصاحب العمل في إطار متوازن.

وتحظى مواد قانون العمل الجديد 2022، باهتمام بالغ من قبل المواطنين، كونها تتضمن العديد من المزايا الهامة للعمالة في القطاع الخاص.

وأوضح مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، لمصراوي، أن مواد مشروع قانون العمل الجديد 2022، تتضمن الفئات التي لا يسري عليها هذا القانون وتشمل:

- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.

- العاملون في قطاع الأعمال العام.

العمالة المنزلية قانون العمل مجلس الشيوخ القطاع الخاص

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