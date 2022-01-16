انفوجرافيك| وزير التعليم العالي يكشف أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون

10:04 م الأحد 16 يناير 2022
انفوجرافيك| وزير التعليم العالي يكشف أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي


كتب- يوسف عفيفي:
كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون.

واستعرض الوزير، خلال المؤتمر الصحفي اليوم عن مستجدات فيروس كورونا، أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون وذلك على النحو التالي:

الأعراض الأكثر شيوعا للإصابة بالمتحور أوميكرون تتمثل في:
(الرشح – الصداع – الشعور بالتعب – العطس – احتقان وجفاف في الحلق يسبب ألم عند البلع)

الأعراض الأقل شيوعا تتمثل في (الكحة – الرعشة – ارتفاع درجة الحرارة).

الأعراض النادرة تتمثل في (فقدان حساسية الشم والتذوق – ألم في الصدر – ضيق تنفس).

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