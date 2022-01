وزير الخارجية الإسرائيلي يرحب بتحرير رهائن كنيس تكساس

كتب- مصراوي:

رحب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الأحد، بتحرير جميع الرهائن في كنيس يهودي بولاية تكساس الأمريكية.

وقال الوزير الإسرائيلي في تغريدتين بالعبرية والإنجليزية على تويتر: "أشعر بالارتياح لسماع نبأ تحرير جميع الرهائن من مصلى بيت إسرائيل، وإنه سيتم جمع شملهم جميعا بأحبائهم".

ووجه الشكر للشرطة الفيدرالية والولائية والمحلية وأول المستجيبين لجهودهم.

Relieved to hear that all hostages have been freed from Congregation Beth Israel in Texas and will be reunited with their loved ones.



Thank you to federal, state, & local law enforcement and first responders for your efforts.