وزير الخارجية الإسرائيلي يرحب بتحرير رهائن كنيس تكساس

كتب- مصراوي:

رحب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الأحد، بتحرير جميع الرهائن في كنيس يهودي بولاية تكساس الأمريكية.

وقال الوزير الإسرائيلي في تغريدتين بالعبرية والإنجليزية على تويتر: "أشعر بالارتياح لسماع نبأ تحرير جميع الرهائن من مصلى بيت إسرائيل، وإنه سيتم جمع شملهم جميعا بأحبائهم".

ووجه الشكر للشرطة الفيدرالية والولائية والمحلية وأول المستجيبين لجهودهم.

Relieved to hear that all hostages have been freed from Congregation Beth Israel in Texas and will be reunited with their loved ones.



Thank you to federal, state, & local law enforcement and first responders for your efforts. — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) January 16, 2022

واعتبر أن "هذا الحادث مثال آخر على الخطر الذي يمثله العداء للسامية. اليهود يجب أن يكونوا قادرين على العبادة دون خوف".

وأضاف: "الجاليات اليهودية حول العالم هم عائلتنا ونحن نقف معا في الكفاح ضد معاداة السامية".

Relieved to hear that all hostages have been freed from Congregation Beth Israel in Texas and will be reunited with their loved ones.



Thank you to federal, state, & local law enforcement and first responders for your efforts. — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) January 16, 2022

في وقت سابق، أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية، إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في كنيس يهودي دون إصابة أحدهم بأذى.

وكانت شرطة كوليفيل بولاية تكساس أعلنت أمس السبت أنها تتفاوض مع رجل يبدو أنه اتخذ عدة أشخاص رهائن في كنيس يهودي، ويزعم أنه شقيق إرهابية مدانة.