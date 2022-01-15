وزير النقل: القطارات الكهربائية ستقلل وقت السفر بين المحافظات للنصف

كتب- محمد نصار:

استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم السبت، منظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي ستغطي أنحاء الجمهورية.

وقال الوزير، خلال الاجتماع، إن هذه المنظومة ستسهم -بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة- في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا.

وأشار وزير النقل إلى أن ذلك سيكون من خلال شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.​