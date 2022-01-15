وزير النقل: القطارات الكهربائية ستقلل وقت السفر بين المحافظات للنصف

02:48 م السبت 15 يناير 2022
وزير النقل: القطارات الكهربائية ستقلل وقت السفر بين المحافظات للنصف

كامل الوزير

كتب- محمد نصار:

استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم السبت، منظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي ستغطي أنحاء الجمهورية.

وقال الوزير، خلال الاجتماع، إن هذه المنظومة ستسهم -بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة- في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا.

وأشار وزير النقل إلى أن ذلك سيكون من خلال شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.​

كامل الوزير القطارات الكهربائية مصطفى مدبولي رحلات القطارات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1011

إصابات اليوم

21

وفيات اليوم

912

متعافون اليوم

396699

إجمالي الإصابات

22063

إجمالي الوفيات

330714

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل | بعد زيادة سعره.. مصادر: تعديلات جديدة على زجاجات الزيت ببطاقة التموين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا