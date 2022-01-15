هيئة الدواء توجه نصيحة مهمة بشأن البحث عن الأدوية عبر الإنترنت



كتب- أحمد جمعة:

نصحت هيئة الدواء المصرية المواطنين بعدم استخدام محركات البحث في التعرف على علاج للأعراض التي تصيب البعض، وضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي عقار.

وشددت الهيئة في منشور توعوي، اليوم السبت، على أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية.

كما أوصت باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، حيث أن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.