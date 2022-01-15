هيئة الدواء توجه نصيحة مهمة بشأن البحث عن الأدوية عبر الإنترنت

12:59 م السبت 15 يناير 2022
هيئة الدواء توجه نصيحة مهمة بشأن البحث عن الأدوية عبر الإنترنت

هيئة الدواء المصرية


كتب- أحمد جمعة:

نصحت هيئة الدواء المصرية المواطنين بعدم استخدام محركات البحث في التعرف على علاج للأعراض التي تصيب البعض، وضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي عقار.

وشددت الهيئة في منشور توعوي، اليوم السبت، على أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية.

كما أوصت باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، حيث أن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.

هيئة الدواء المصرية الأدوية تجارة الأدوية استشارة الطبيب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1011

إصابات اليوم

21

وفيات اليوم

912

متعافون اليوم

396699

إجمالي الإصابات

22063

إجمالي الوفيات

330714

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل | بعد زيادة سعره.. مصادر: تعديلات جديدة على زجاجات الزيت ببطاقة التموين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا