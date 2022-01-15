القوى العاملة: مهلة 50 يوما لسحب 1.8 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

11:31 ص السبت 15 يناير 2022
القوى العاملة: مهلة 50 يوما لسحب 1.8 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، نجح بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن في تحويل القائمة الـ 65 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 57 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وأضاف سعفان، في بيان، اليوم السبت، أن المستحقات بلغت 119 ألفا و965 دولارا أي ما يعادل مليون و877 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

وناشد الملحق العمالي طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيسبوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن وذلك للاستعلام عن الأسماء وفي حال إذا كان الاسم موجودا على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأكد الملحق العمالي بالأردن على أنه سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلا أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

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القوى العاملة محمد سعفان مستحقات العاملين الأردن

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