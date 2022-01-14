تخصيص لجان للطلاب مصابي كورونا.. الحكومة ترد على 5 شائعات جديدة

كتب- أحمد مسعد:

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على عدد من الشائعات المتعلقة بقرا تخصيص لجان امتحانات خاصة للمصابين بكورونا، خفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة

ويرصد "مصراوي" الـ5 شائعات التي ردت الحكومة عليها خلال الأسبوع المنقضي، وهي على النحو التالي:

1- الحكومة ترد على أنباء ارتفاع أسعار اللحوم بالتزامن مع أعياد الميلاد

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الجمعة 7يناير الماضي، حول ما تردد عن ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق تزامناً مع أعياد الميلاد المجيد، وأن أسعار اللحوم مستقرة ولم يطرأ عليها أي زيادات، مُشددةً على توافر اللحوم بكافة أنواعها بالأسواق وجميع فروع ومنافذ الوزارة على مستوى الجمهورية، مع طرح كميات كبيرة منها بهدف تحقيق وفرة في الأسواق لضبط الأسعار، مُشيرةً إلى شن حملات تفتيش دورية على كافة أسواق اللحوم لضبط أي مخالفات، ومنع أي تلاعب بالأسعار.

2- الحكومة ترد على أنباء تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة أمام طلاب المرحلة الثالثة

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تخفيض للحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة أمام طلاب المرحلة الثالثة، وأنه لم يتم إصدار أي قرار بهذا الشأن، مُشددةً على أنه لم يتم اعتماد أي تخفيض للحدود الدنيا بالمرحلة الثالثة للقبول بالجامعات الخاصة، حيث أنه لم يتم حتى الآن فتح باب التقدم للقبول بتنسيق تلك المرحلة.

3- الحكومة: لا صحة لاقتصار مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة على الحي الحكومي

أوضحت الحكومة أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعد أحد أكبر مشروعات التطوير العقاري في مصر، الذي تم إنشاؤه وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، بهدف تأسيس مدينة متكاملة إداريًا واقتصاديًا وسكنيًا وخدميًا، شاملة كافة الخدمات، حيث تضم ثماني أحياء سكنية.

4- تزامنًا مع الإعلان الرسمي.. الحكومة تحسم الجدل بشأن أسعار العمرة

نفت وزارة السياحة والآثار، تحديد أسعار برامج العمرة للموسم الحالي تزامناً مع الإعلان الرسمي لضوابط العمرة لهذا العام، مُوضحةً أن الأسعار المتداولة لبرامج العمرة للموسم الحالي غير صادرة عن الوزارة، مُؤكدةً أن الوزارة ليس لها أي دخل أو علاقة بتحديد أسعار العمرة وأن كل شركة سياحية تحدد برامج متنوعة للعمرة، يتم وضعها على البوابة المصرية للعمرة ليختار المعتمر ما يناسبه من هذه البرامج، عبر الرابط التالي: "umrah.eg"، والتي ستتضمن كل تفاصيل هذه البرامج من حيث الأسعار وأماكن الإقامة ومواعيد الحجز والسفر ذهاباً وعودة، والخدمات المقدمة منذ الحجز وحتى نهاية الرحلة.

5- الحكومة تحسم الجدل بشأن تخصيص لجان امتحانات خاصة للمصابين بكورونا

كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تم تداوله من أنباء بشأن تخصيص لجان امتحانات خاصة للطلاب المصابين بفيروس كورونا.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ماتردد حول تخصيص لجان امتحانات خاصة للطلاب المصابين بفيروس كورونا، مُوضحةً أنه سيتم تأجيل الامتحانات للطلاب المصابين بفيروس كورونا للدور الثاني بكامل الدرجات، بشرط تقديم الطالب مستنداً طبياً رسمياً يثبت إصابته بالفيروس خلال فترة عقد الامتحانات.