80 جراحة عيون قريبًا.. إطلاق المرحلة الثانية من القافلة الطبية لخدمة أهالي النوبة

كتب- أسامة علي:

تلقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرًا مفصلًا حول إطلاق الوزارة ومؤسسة صناع الخير للتنمية المرحلة الثانية من القافلة الطبية الموسعة بقرية المضيق في نصر النوبة بأسوان والتي تم تنفيذ المرحلة الأولى منها مؤخرًا.

جاء ذلك بحضور الوزيرة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير، حيث تم في المرحلة الثانية تسليم 145 نظارة طبية للحالات المستحقة التي تم توقيع الكشف عليها في المرحلة الأولى من القافلة وثبت بعد التشخيص احتياجها لنظارة طبية وتم عمل مقاسات النظارات لها.

كما يجري الانتهاء من استعدادات إجراء 80 عملية جراحة عيون للحالات التي تم تشخيص احتياجها لجراحات عيون مختلفة حتى يتثنى إجراء العمليات في أقرب وقت ممكن، وتنوعت العمليات ما بين إزالة مياه بيضاء وزرقاء وشبكية وجسم زجاجي وزرع قرنية.