تعرف على حصاد مجلس الوزراء في أسبوع بالإنفوجرافيك

06:22 م الجمعة 14 يناير 2022
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كتب- أحمد مسعد:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 8 حتى 14 يناير 2022، والذي تضمن عددًا من الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وجاء في التقرير الصادر اليوم الجمعة، أنه تم عقد عدد من الاجتماعات، تشمل اجتماعًا لمتابعة إجراءات هيكلة منظومة الدعم؛ بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة موقف إدارة وتشغيل شبكتي نقل وتوزيع الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

بالإضافة إلى اجتماع لاستعراض الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، حيث أكد أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بالتوسع في حجم الاستثمارات العامة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات.

مجلس الوزراء مصطفى مدبولي العاصمة الإدارية الجديدة التنمية العمرانية

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