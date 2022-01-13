وكيل النواب: منتدى شباب العالم حقق مكاسب سياسية واقتصادية وسياحية



(مصراوي):

قال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، إن منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، كان ناجحًا وحقق مكاسب متعددة لمصر كما حقق جميع أهدافه لصالح الشباب المصرى وشباب العالم كله.

وأضاف "سعد الدين"، أنه في مقدمة النجاحات التي حققها المنتدى الاستعدادات المسبقة لعقد المنتدى وطوال جلساته خاصة فيما يتعلق بتطبيق جميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، معتبرًا المنتدى بمثابة ضربة البداية لعودة جميع المؤتمرات والمنتديات العالمية والإقليمية من جديد رغم وجود فيروس كورونا من خلال التطبيق الدقيق للتجربة المصرية في عقد المنتدى غير المسبوق عالميًا منذ ظهور جائحة كورونا.

وتابع المستشار أحمد سعد الدين، :"من المكاسب المهمة التي حققها المؤتمر رؤية الرئيس السيسي الواضحة والحاسمة بشأن ضرورة التعاون الدولي في مواجهة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية، معتبرًا جلسة المنتدى حول هذا الملف بمثابة خارطة طريق للاستعدادات المصرية المكثفة لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم.

وأضاف وكيل أول مجلس النواب، أنه من ضمن المكاسب نجاح مصر بقيادة الرئيس السيسي في توصيل رسالة المنتدى وشباب العالم في كل ما يتعلق بملف حقوق الإنسان وضرورة ألا تكون نظرة المجتمع الدولي لهذا الملف ضيقة وإنما يجب أن تؤخذ برؤية مصر ومنتدى شباب العالم بأن يتم تطبيق حقوق الإنسان بمفاهيمها الشاملة من خلال إقرار حقوق الإنسان الصحية والتعليمية والاجتماعية وحقه فى السكن الكريم وغيرها من الحقوق الأخرى.