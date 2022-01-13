"سياحة النواب": منتدى شباب العالم حقق نجاحًا مبهرًا وخرج بتوصيات مهمة

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، على هامش مشاركتها في منتدى شباب العالم، إن هذا المنتدى في نسخته الرابعة حقق نجاحًا مبهرًا ومكاسب متعددة وخرج بعدد من التوصيات المهمة، سوف تكون محل اهتمام العالم أجمع، خاصة بعد الفعاليات التي شهدتها أروقة المنتدى من جلسات حوارية ونقاش حول عدد من القضايا الحيوية التي شغلت الرأي العام.

وأكدت، أن هذا الحدث العالمي إنجاز كبير وخطوة من خطوات الريادة والإبداع المصري على المستوى العالمي، مشيرة إلى أهمية القضايا والموضوعات التي تطرقت لها جلسات الحوار منها تأثيرات جائحة كورونا على العالم، والتغيير المناخي باعتباره أحد التحديات التي يواجهها الإنسان، وكذلك القضاء على الفقر، وحقوق الإنسان، وكذلك صناعة الفن و المحتوى الإبداعي والثقافي في زمن الجائحة، وقضايا محورية تخص العالم والإنسانية.

وأشادت النائبة نورا، على التوصيات المهمة، التي خرج بها منتدى شباب العالم والتي سوف تكون محل اهتمام دولي وهي الدعوة لتأسيس مجلس أعمال إفريقيا، ودعوة منظمة الصحة العالمية للاعتراف باللقاحات، والدعوة لعقد قمة عالمية لبحث أفضل السبل لمساعدة الدول الفقيرة، ونشر التعريف بالموارد المائية، والدعوة لتوحيد الجهود الأممية لإعادة التمويل لإعادة الإعمار، وإطلاق إستراتيجية لدعم السلم والأمن لما بعد الجائحة، مشيرة إلى أن هذه التوصيات جاءت بعد أن تناولت جلسات الحوار والمناقشات عدد من القضايا كانت محل اهتمام العالم.

وقالت رئيس سياحة النواب، أن الترويج السياحي للمعالم السياحية والحضارة المصرية من خلال الشباب، أبرز المكاسب التي تعود على مصر من منتدى شباب العالم، مشيرة إلى أن ذلك يحقق الهدف السياحي الذي نحلم به، وهو مخاطبة مصر عبر خريطة الإعلام المحلي والدولي ومنصات التواصل الاجتماعي، لجموع الشباب حول العالم، كما أن مشاركة وزارة السياحة والآثار، ممثلة في هيئة تنشيط السياحة، بجناح ضخم داخل منتدى شباب العالم المقام بمدينة شرم الشيخ لها مردود إيجابي قوي في الترويج لمقاصد مصر السياحية وكنوزها الأثرية.