الإفتاء تُجيب على حكم إخراج الجثث وعرضها في المتاحف

11:18 م الخميس 13 يناير 2022
الإفتاء تُجيب على حكم إخراج الجثث وعرضها في المتاحف

دار الإفتاء المصرية

كتب- محمود مصطفى:

قالت دار الإفتاء المصرية، إن إخراج الجثث المحنطة وعرضها في المتاحف، جائز شرعًا.

وأضافت الإفتاء عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": لا مانع شرعًا من إخراج الجثث المحنطة وعرضها في المتاحف للأغراض المباحة.

وتابعت الإفتاء: من المقرر شرعًا أنّ جسم الإنسان حرمته عند الله عظيمة؛ فقد حرَّم الله تعالى التمثيل بالموتى حتى وإن كانوا غير مسلمين، ويعتبر تشريح جثث الموتى من الوسائل التي اهتم بها الباحثون على مَرِّ الزمان للتعرُّفِ على طبيعة الإنسان. ولا شك أن عَرْض هذه المُمْيَاوَات لدراستها والإشادة بها بعيد كل البعد عن التمثيل بالموتى، ولا حرج فيه شرعًا، ولا حرج كذلك في إقامة المتاحف؛ لأنها وسيلة الحفاظ على هذه الآثار؛ فلا مانع شرعًا من إخراج الجثث المحنطة وعرضها في المتاحف لأنّها توضع على سبيل: التَعلُّم، والتأريخ، وغير ذلك من الأغراض المباحة في الشريعة الإسلامية.

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