​​"القومي للسينما" يعرض 4 أفلام ضمن فعاليات نادي سينما المرأة بالهناجر الاثنين المقبل​

01:30 ص الجمعة 14 يناير 2022
​​"القومي للسينما" يعرض 4 أفلام ضمن فعاليات نادي سينما المرأة بالهناجر الاثنين المقبل​

المركز القومي للسينما

(مصراوي):

يستأنف نادي "سينما المرأة" الذي ينظمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست "زينب عزيز"، فعالياته بعرض كل من الفيلم الروائي القصير "لحظة صدق" والفيلم الروائي القصير "العزلة مسرحية من فصل واحد" والفيلم الروائي القصير "في هذا الركن الصغير" للمخرج "هشام علي عبد الخالق" والفيلم التسجيلي "ثالث أيام العيد" إخراج أحمد زغلول، وذلك في السادسة مساء الاثنين المقبل بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وذكر المركز القومي للسينما في بيان أصدره اليوم الخميس، أنه تقرر عقد ندوة عقب عرض الأفلام يديرها كل من الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، والناقد السينمائي إسلام أحمد علي؛ لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادي سينما المرأة يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وإدارة الناقدة شاهندة محمد علي.

وتقام فعاليات النادي مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.

المركز القومي للسينما نادي سينما المرأة زينب عزيز

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