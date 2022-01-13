السيسي: أشعر بتفاؤل كبير في ملف المناخ

06:26 م الخميس 13 يناير 2022
السيسي: أشعر بتفاؤل كبير في ملف المناخ

الرئيس السيسي

كتب- يوسف عفيفي:

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تفاؤله بتحرك مصر بشكل فعّال في ملف أزمة المناخ كونه أخذ قوة دفع كبيرة نتيجة الأحداث المناخية الجارية في العالم بالكامل.

وأكد السيسي خلال لقائه بالمراسلين الأجانب على هامش منتدى شباب العالم: "مصر تجهز حاليًا لاستضافة مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل"، لافتًا إلى أن مصر بذلت جهودًا مع الشركاء والمنظمين في مؤتمر جلاسكو الماضي لوضع أهداف يمكن من خلالها الوصول إلى توافق بشأن المناخ.

التغير المناخي الرئيس السيسي منتدى شباب العالم

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