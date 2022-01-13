الرئيسي السيسي: نتحرك بشكل إيجابي لتوفير فرص العمل للشباب

06:28 م الخميس 13 يناير 2022
الرئيسي السيسي: نتحرك بشكل إيجابي لتوفير فرص العمل للشباب

الرئيس السيسي في منتدى شباب العالم

كتب- يوسف عفيفي:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن توجه مصر إيجابي تجاه توفير فرص العمل للشباب، مؤكدًا أن الشعور بوجود فرصة عمل في بلده مصر لا يتحقق إلا بالجهد والعمل من الشباب.

وأوضح السيسي خلال لقائه بالمراسلين الأجانب على هامش منتدى شباب العالم: "العمل يتطلب البحث عن فرصة عن عمل فرصة مناسبة ومقابل جيد مش أرقام دخل متواضعة، وهل ده برامج لده؟ نعم فيه".

وأكمل: "إذا كنا بنتكلم عن 800 ألف في سوق العمل وعشان نولد فرص عمل، فإن متوسط التكلفة المالية تصل لـ100 مليون، ولو بنتكلم عن تكنولوجيات متقدمة.. فمعناه عشان أعمل فرص عمل في حدود الـ100 ألف يبىقى 100 مليار أو 900 مليار جنيه سنويًا".

الرئيس السيسي منتدى شباب العالم فرص العمل للشباب

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