كنا الـ40.. السيسي: أصبحنا رقم 3 على إفريقيا في سرعة الإنترنت

(مصراوي):

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر عملت على تطوير ملف تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات خلال السنوات الماضية.

وأضاف السيسي خلال لقائه، مع شركاء التنمية، على هامش فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم: "كنا رقم 40 على إفريقيا في سرعة الإنترنت منذ 3 سنوات واتخذنا قرارًا لتطوير المنظومة وطبقا للمعايير أصبحنا رقم 3 على إفريقيا في سرعة الإنترنت، ومازال العمل مستمرا للتطوير".

وتابع الرئيس السيسي:"تم توفير بنية أساسية داخل الجامعات والمدارس بما ساعد على توفير تعليم عن بعد خلال جائحة كورونا والدولة المصرية بها ما يقرب من 25 مليون نسمة في التعليم".