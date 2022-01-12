السيسي: نهتم حاليا بـ ٣ قطاعات.. ونسعى لتقليل حجم الاستيراد

مصراوي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تهتم حاليا بـ 3 قطاعات وهي الصناعات كثيفة التكنولوجيا والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وأضاف خلال لقائه مع شركاء التنمية، وهى منظمات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، مساء اليوم، على هامش فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، أن الدولة بحاجة لبذل جهد أكبر كي تحقق تقدم أكبر فى هذه القطاعات، متابعا: "عملنا حصرا مكثفا وعميقا لفرص الصناعة التى من الممكن أن نتحرك فيها".

وأكد أن الدولة لن تتحدث عن فرص تصدير، قبل تقليل فاتورة الاستيراد عبر إنتاج مستلزمات يتم استيرادها من الخارج.

وشدّد على دعم القطاع الخاص لإنتاج هذه المستلزمات التي تصل تكلفتها إلى 30 مليار دولار، مؤكدًا حرص الدولة تحقيق ذلك خلال عامين أو ثلاث سنوات مقبلة، بما يساهم في تقليل حجم الاستيراد بقيمة مماثلة.