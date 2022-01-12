وفاة مفاجئة أثناء العمل.. الصحة تنعى طبيب بمستشفى تلا المركزي

10:32 م الأربعاء 12 يناير 2022
وفاة مفاجئة أثناء العمل.. الصحة تنعى طبيب بمستشفى تلا المركزي

الطبيب

كتب - أحمد جمعة:

نعى الدكتور خالد عبدالغفار القائم بعمل وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور إيهاب صبحي، «طبيب مقيم تخدير» بمستشفى تلا المركزي بمحافظة المنوفية، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن تقديره الكامل لجهد الفقيد وتفانيه في عمله، حيث توفاه الله، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، أثناء تواجده في المستشفى محل عمله.

وفاة طبيب مستشفى تلا المركزي خالد عبدالغفار المنوفية وزارة الصحة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
932

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

906

متعافون اليوم

394740

إجمالي الإصابات

22014

إجمالي الوفيات

328957

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • لحظة بلحظة.. برشلونة 1 - 2 ريال مدريد.. السوبر الإسباني

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا