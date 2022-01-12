الشعب لا يُقاد بالقوة.. السيسي: "قُلت لسفيرة أمريكا الإخوان مش هيكملوا في الحكم"

10:39 م الأربعاء 12 يناير 2022
الشعب لا يُقاد بالقوة.. السيسي: "قُلت لسفيرة أمريكا الإخوان مش هيكملوا في الحكم"

الرئيس السيسي خلال منتدى شباب العالم

مصراوي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه التقى السفيرة الأمريكية في عام 2011، وسألته من سيحكم الشعب المصري فقال الرئيس "الإخوان"، لكنهم لن يكملوا في الحكم كثيرًا.

وأضاف خلال لقائه، مع شركاء التنمية، على هامش فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، الأربعاء، أنه حينما سألت السفيرة عن السبب قال لها الرئيس: "الشعب المصري لا يقاد بالقوة ولا يدخل المسجد والكنيسة بالعافية".

وفي سياق متصل قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تفعيل استراتيجية حقوق الإنسان والمرأة ستعود بالنفع على جميع المصريين، مؤكدًا أنه مع بدء جائحة كورونا أصدر تعليمات بإعطاء الشركات تمويل منخفض التكلفة ليساهم في دعم واستكمال مسيرة بناء مصر الحديثة وبناء على ذلك وجدت رد فعل إيجابي من البنك الدولي ومن جميع مؤسسات التمويل المختلفة.

منتدى شباب العالم الرئيس عبدالفتاح السيسي السفيرة الأمريكية الإخوان

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