مجلس الوزراء يوافق على توفيق أوضاع 50 كنيسة

02:33 م الأربعاء 12 يناير 2022
مجلس الوزراء يوافق على توفيق أوضاع 50 كنيسة

مجلس الوزراء

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالموافقة على توفيق أوضاع 50 كنيسة و91 مبنى بإجمالي 141 كنيسة ومبنى والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائي المعتمدة والمبنية بالجداول المرفقة أرقام 1 : 5.

ونص القرار على ان تستكمل الطائفة المختصة اشتراطات الحماية المدينة للكنائس والمباني المبنية الجداول المرفقة وذلك خلال مدة 4 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

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