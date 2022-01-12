شاب من دولة شقيقة للسيسي: نغيَّر الحكم بالقوة ولا نصبر؟.. والرئيس يرد (فيديو)

كتب- أسامة علي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تغيير أنظمة الحكم بالقوة قد يؤدي إلى خراب لا يستطيع أحد السيطرة عليه.

وقال الرئيس السيسي، خلال جلسة "المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الحروب" بمنتدى شباب العالم، اليوم الأربعاء: "من عامين أو ثلاثة، شاب من دولة شقيقة، قال لي رأيك إيه، نغير الموضوع عندنا (الحكم) بالقوة ولَّا نصبر؟، قُلت له رأيي اصبر.. ليه؟ لأن التغيير بالقوة قد يؤدي إلى خراب ما تقدرش تسيطر عليه، وتبقى متصور إنك ممكن تحقق به المستقبل".

وتابع الرئيس: "أقول للمتابعين للأمر ده.. المنطقة دي دفعت تمن كبير لتدخُّل الآخرين في شؤونها، وهافضل أكرر وهاقول تاني في الدول اللي بنتكلم عنها كان فيه محاولة للتغيير.. أصحاب التغيير ماكانوش فاهمين إنه المصير ده هيؤدي إلى الخراب اللي احنا عايشينه".

واستكمل الرئيس: "أنه في مصر كان ممكن يحصل كده، وباكررها كتير عشان الشعب المصري يعرف ويفتكر إنه ربنا سبحانه وتعالى تفضل علينا كثيرًا جدًّا، بأننا مادخلناش هذا المصير.. دولة فيها 100 مليون كانت هتبقى أزمات ولاجئين والناس تتفرج علينا، والمانحين يعطونا.. نخلي بالنا".