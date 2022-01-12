جمارك مطار القاهرة تضبط خصلات شعر طبيعي بحوزة راكب قادم من الإمارات

ضبط أجهزة طبية مستعملة قبل تهريبها مع راكبة قادمة من الأردن بمطار

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب خصلات شعر طبيعي، ‏أخفاها راكب مصري داخل حقائب فور وصوله من الإمارات؛ لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه .

اشتبه مصطفى فاضل، مأمور اللجنة الجمركية، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران، رحلة رقم 915 القادمة من أبوظبي، في راكب مصري يحمل 3 حقائب؛ نظرًا لارتباكه، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 19 كجم من خصلات الشعر الطبيعي داخل حقائبه .

قرر أحمد علي مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.