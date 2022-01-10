التعليم: إعداد حقيبة تدريبية للمعلمين على المناهج النظام الجديد

كتب– أسامة علي:

شكلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لجنة، لإعداد حقيبة تدريبية لمعلمي الصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية من الصف الأول الابتدائي وحتى الرابع الابتدائي.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إنه سيتم عقد جلسات تحضيرية برئاسة الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، والدكتورة نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج والدكتورة راندة شاهين رئيس قطاع التعليم العام والدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي.

وأضاف المصدر لمصراوي، أنه عقب الإنتهاء من إعداد الحقيبة التدريبية، سيتم تنظيم تدريبات مباشرة للمعلمين بالصفوف الأول للارتقاء بهم على مناهج النظام الجديد، موضحا أنه سيتم تفعيل خطة التدريب تتم مع إدارات التدريب والموجهين.