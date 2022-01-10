محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث سقوط سيارة بمنشأة القناطر (صور)



كتب- يوسف عفيفي:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، موقع حادث سقوط سيارة نص نقل محملة بالعمال من معدية خاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشي دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة وكانت في اتجاها للبر الآخر اتجاه المنوفية.

وبحسب بيان اليوم، قدم المحافظ، خالص العزاء لأسر المتوفين مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بتقديم كافة أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين والاطمئنان على حالتهم حتي تماثلهم للشفاء.

وكلف المحافظ، مديرية التضامن الإجتماعي بتقديم كافة أوجه الدعم للأسر والوقوف بجانبهم.

رافق المحافظ خلال معاينته موقع الحادث وجهود الإنقاذ النهري كلا من مدير الإدارة العامة للمرور ومرفق الحماية المدنية ومدير مديرية الصحه ومدير مديرية التضامن الاجتماعي ورئيس مركز ومدينة منشاة القناطر.

وتبذل قوات الانقاذ النهري جهودها لاستخراج المواطنين حيث تم استخراخ 14 ناجيًا حتى الآن بحالة جيدة وجار استكمال أعمال المسح.