هل تتراجع الحكومة عن إزالة الحي السادس والسابع بمدينة نصر؟

09:51 م الإثنين 10 يناير 2022
هل تتراجع الحكومة عن إزالة الحي السادس والسابع بمدينة نصر؟

أرشيفية

كتب- محمد نصار:

أثار إعلان محافظة القاهرة عن اعتزامها إزالة وهدم الحي السادس وأجزاء كبيرة من الحي السابع بمدينة نصر حالة من الاستياء بين الأهالي وسكان المناطق المهددة.

وعقد إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اجتماعا مع عدد من الأهالي من أجل شرح الأمر لهم وتعريفهم بالبدائل المتاحة والخيارات الموجودة.

وكشف مصدر مسؤول بمحافظة القاهرة، حقيقة ما يثار عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إمكانية تراجع الحكومة عن تنفيذ القرار.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن القرار نهائي ولا رجعة فيه بأي شكل من الأشكال، حيث من المرتقب أن يصدر قرار من رئيس الوزراء بنزع ملكية هذه العقارات من أجل المنفعة العامة.

وتستهدف الحكومة تنفيذ مخطط تطويري للمنطقة يقضي بهدم بلوكات الحي السادس وأجزاء واسعة من الحي السابع.

وقال إبراهيم صابر، نائب المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة، إن ما يتردد بشأن وجود توجه حكومي لبيع المنطقة لمستثمرين غير صحيح، لافتا إلى أن الجهة التي تتولى عملية التطوير هي الدولة فقط.

وبحسب منشور حصل مصراوي عليه فإنه من المستهدف إزالة البلوكات التي مضى على بنائها أكثر من 60 عاما ولم يتم إجراء أعمال صيانة لها، ووصف المنشور هذه العقارات بأنها آيلة للسقوط.

كانت ميرفت مطر، رئيس حي مدينة نصر غرب، قالت لمصراوي، إنه سيتم إزالة الحي السادس بالكامل، لافتة إلى أن أعمال التطوير تخص الصالح العام.

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إزالة الحي السادس مدينة نصر الحكومة محافظة القاهرة

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