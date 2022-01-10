الصحفيين: عرض بطولة أمم أفريقيا بالمجان للأعضاء وأسرهم على الشاشات الكبرى بالنقابة

كتب- مينا غالي:

أعلنت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين برئاسة محمد يحيى يوسف، عن عرض مباريات كأس الأمم الأفريقية بكافيتيريا النقابة بالدور الثامن على الشاشات الكبرى للصحفيين وأسرهم طوال أيام البطولة.

تأتي تلك الخطوة في إطار الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها، تسهيلا عليهم، خاصة وأن البطولة تذاع على قنوات بي إن سبورتس المشفرة.

وانطلقت أمس بطول أمم أفريقيا الكاميرون ٢٠٢١، بلقاء الكاميرون وبوركينا فاسو، وانتهى بفوز الأسود بهدفين مقابل هدف.