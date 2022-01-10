15 مدينة في 6 سنوات.. نائب وزير الإسكان يوضح فلسفة تنفيذ المدن الجديدة حتى 2052

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشوعات القومية، إنه يجرى العمل على تنفيذ 40 إلى 50 مدينة جديدة حتى عام 2052، نتيجة الزيادة السكانية التي تحدث في مصر، لافًتا إلى أن معدل الزيادة السكانية لو لم يتم التحكم به سيصل لـ180 مليون نسمة خلال 2052، ولو تم وضع ضوابط وآليات للتحكم في هذه الزيادة ستصل لـ160 مليون نسمة، وهو ما يحتاج لتنفيذ مدن جديدة.

وأضاف عباس خلال حديثه في حلقة نقاشية بتطبيق "كلوب هاوس"، أمس الاثنين، أن المدن القديمة أو القائمة لن تستوعب الزيادة السكنية الجديدة، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ 15 مدينة جديدة خلال الـ6 سنوات الماضية.

وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أن الدولة أصبحت تهتم بجودة الحياة، فأصبح يوجد اختلاف بين المدن الجديدة والقديمة سواء في فرص التعليم أو الخدمات أو المساحات الخضراء، وباتت المدن الجديدة تستوعب 9 ملايين مواطن يعيشوف في المدن الجديدة بالكامل وهذا أضعاف الأرقام التي كانت موجودة في فترات سابقة، لافتا إلى أن فلسفة إنشاء المدن تغيرت حيث بدأنا بالعلمين الجديدة في تنفيذ الجامعات ثم الأبراج الشاطئية وسيتم تنفيذ الغرف السياحية قريبا، كل هذه الأنشطة تعمل على توفير فرص عمل وتساعد المواطنين على التواجد أكثر في المدن الجديدة.