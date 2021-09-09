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3 أيام.. غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني بداية من الجمعة

06:15 م الخميس 09 سبتمبر 2021
3 أيام.. غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني بداية من الجمعة

كوبري الجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، عن تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبري في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

وبحسب بيان اليوم، أشارت المحافظة، إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني من أعلى بواقع غلق عدد " ١ " حارة مرورية فقط ولمدة ٣ أيام ابتداء من الساعة الثانية عشر صباح يوم الجمعة الموافق ١٠ /٩ /٢٠٢١ حتي الساعة الخامسة صباح يوم الأحد الموافق ١٢ / ٩ / ٢٠٢١ على أن تكون الأعمال على مدار " ٢٤ " ساعة، علمآ بأنه ستتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي جنوب الجيزة ومدير مديرية الطرق بالمتابعه الميدانية للأعمال واتخاذ اللازم نحو سرعة إنجازها بالتنسيق مع الشركة المنفذة.

وأكدت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية .

كوبري الجيزة محافظة الجيزة السيولة المرورية هطول الأمطار

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