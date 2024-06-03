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BBC

الحرارة 45 درجة.. الأرصاد تُعلن طقس الـ6 أيام

09:00 ص الإثنين 03 يونيو 2024
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    موجة حارة
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    موجة حارة
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    موجة حارة
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    شهدت البلاد موجة حارة الأيام الماضية (4)
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    شهدت البلاد موجة حارة الأيام الماضية (2)

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الطقس خلال الفترة من اليوم الاثنين حتى السبت المقبل الموافق 8 يونيو، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة أن الطقس سيكون معتدل ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الاثنين 3 يونيو:
نشاط رياح على أغلب المناطق على فترات متقطعة.

الثلاثاء 4 يونيو:
نشاط رياح على أغلب القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة:

من الأربعاء إلى السبت 8 يونيو:
نشاط رياح على أغلب المناطق على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

43

موجة حارة الطقس الارصاد درجات الحرارة
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