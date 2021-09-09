70% للهندسة.. ننشر الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة بعد خفض تنسيقها



كتب- محمد نصار:

قررت اللجنة المشكلة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، خفض الحد الأدنى للتقدم لكليات الجامعات الخاصة والأهلية.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إتاحة أكبر فرصة ممكنة لطلاب الثانوية العامة لهذا العام للتقدم للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية التي يرغبون في الالتحاق بها.

ونشر موقع تنسيق الجامعات الخاصة قائمة بأسماء الجامعات والكليات المتاحة بها للتقديم فيها وكذلك الحدود الدنيا لكل كلية وشعبتها.

ويمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للجامعات الخاصة والكليات المتاحة بها وتنسيقها من خلال الرابط التالي:

https://www.cpnu-admission.edu.eg/sPortal/