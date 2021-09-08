مجلس الوزراء يهنئ طارق عامر لاختياره ضمن أفضل 10 محافظي بنوك في العالم

كتب- مصراوي:

هنأ مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، طارق عامر، محافظ البنك المركزي؛ لاختيار مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية له ضمن قائمة أفضل 10 محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم لعام 2021، وثمّن الدكتور مدبولي التعاون القائم بين الحكومة والبنك المركزي خلال المرحلة الحالية، وكذا الجهود المشتركة؛ التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات في مختلف القطاعات.