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مجلس الوزراء يهنئ طارق عامر لاختياره ضمن أفضل 10 محافظي بنوك في العالم

02:32 م الأربعاء 08 سبتمبر 2021
مجلس الوزراء يهنئ طارق عامر لاختياره ضمن أفضل 10 محافظي بنوك في العالم

مجلس الوزراء

كتب- مصراوي:

هنأ مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، طارق عامر، محافظ البنك المركزي؛ لاختيار مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية له ضمن قائمة أفضل 10 محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم لعام 2021، وثمّن الدكتور مدبولي التعاون القائم بين الحكومة والبنك المركزي خلال المرحلة الحالية، وكذا الجهود المشتركة؛ التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات في مختلف القطاعات.

مجلس الوزراء طارق عامر البنك المركزي مصطفي مدبولي

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