Masrawy logo white

الأكبر في الشرق الأوسط.. السيسي يتفقد أوبرا العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

05:55 م الأحد 05 سبتمبر 2021
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة

(مصراوي):

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دار الأوبرا الجديدة بمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد أكبر دار أوبرا في الشرق الأوسط.

وتضم الأوبرا قاعة رئيسية تصل سعتها لـ3500 فرد، ومقامة وفقًا لأحدث التقنيات الهندسية من إضاءات تخصصية وأنظمة صوتية إلى جانب مسرحًا للموسيقى يصل سعته إلى 1300 فرد مؤهل وفقًا للمعايير الدولية لاستقبال الحفلات الموسيقية العالمية بحانب مسرح للدراما والأداء الحركي يتسع لـ700 فرد، في إطار طراز معماري فريد وثري.

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة الإدارية مدينة الفنون والثقافة

الخبر التالى:

متحدث الرئاسة ينشر صور جولة الرئيس السيسي في العاصمة الإدارية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
331

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

289684

إجمالي الإصابات

16776

إجمالي الوفيات

241415

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا