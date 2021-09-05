الأكبر في الشرق الأوسط.. السيسي يتفقد أوبرا العاصمة الإدارية الجديدة (صور)
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(مصراوي):
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دار الأوبرا الجديدة بمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد أكبر دار أوبرا في الشرق الأوسط.
وتضم الأوبرا قاعة رئيسية تصل سعتها لـ3500 فرد، ومقامة وفقًا لأحدث التقنيات الهندسية من إضاءات تخصصية وأنظمة صوتية إلى جانب مسرحًا للموسيقى يصل سعته إلى 1300 فرد مؤهل وفقًا للمعايير الدولية لاستقبال الحفلات الموسيقية العالمية بحانب مسرح للدراما والأداء الحركي يتسع لـ700 فرد، في إطار طراز معماري فريد وثري.
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