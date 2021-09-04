وزير الطيران يعلن استمرار خصم الـ50% على رسوم الهبوط والانتظار والإيواء بهذه المناطق
كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الطيران المدني محمد منار عنبه، باستمرار منح شركات الطيران العاملة بالمطارات في كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح والأقصر وأسوان تخفيضا قدرة 50% على رسوم الهبوط والانتظار والإيواء.
ونص القرار أيضًا على استمرار وجود خصم 20% مقابل الخدمات الأرضية المقدمة لطائرتها اعتبارا من 30 إبريل حتى 31 أكتوبر 2021.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان