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وزير الطيران يعلن استمرار خصم الـ50% على رسوم الهبوط والانتظار والإيواء بهذه المناطق

12:15 م السبت 04 سبتمبر 2021
وزير الطيران يعلن استمرار خصم الـ50% على رسوم الهبوط والانتظار والإيواء بهذه المناطق

وزير الطيران المدني محمد منار

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الطيران المدني محمد منار عنبه، باستمرار منح شركات الطيران العاملة بالمطارات في كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح والأقصر وأسوان تخفيضا قدرة 50% على رسوم الهبوط والانتظار والإيواء.

ونص القرار أيضًا على استمرار وجود خصم 20% مقابل الخدمات الأرضية المقدمة لطائرتها اعتبارا من 30 إبريل حتى 31 أكتوبر 2021.

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محمد منار وزير الطيران شركات الطيران محافظات البحر الأحمر جنوب سيناء مرسى مطروح الأقصر أسوان رسوم الهبوط

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