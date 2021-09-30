أتوسل إليكم.. برلماني للمصريين: تسابقوا للحصول على لقاحات كورونا

كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور محمد عبدالحميد، عضو مجلس النواب، جميع المؤسسات التنفيذية بالدولة بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، بتولي جميع الوزراء إصدار قرار تنظيمي بعدم السماح بدخول العاملين إلى المقار الحكومية إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ووصف البرلماني، في بيان، الخميس، القرار بالمهم والأهم هو تطبيقه على الجميع وبدون أي استثناءات مع التأكيد على الجميع بالالتزام التام لجميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة أن اللقاح لايعني عدم الإصابة بالفيروس ولكنه يحد من مخاطره التي قد تؤدي إلى الموت.

وأشاد النائب، بتصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التي أكد فيها أن تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد "إجباري" وشرط دخول المعلمين والإداريين للمدارس ودواوين الإدارات والمديريات التعليمية وأنه تم تطعيم 60% من المعلمين والإداريين، وجاري تطعيم الباقي بالتعاون مع وزارة الصحة.

ووجه الدكتور محمد عبدالحميد التحية والتقدير لجيش مصر الأبيض من جميع العاملين داخل المنظومة الصحية المصرية من أطباء وصيادلة وفنيين وإسعاف وأطقم تمريض على جهودهم الكبيرة والناجحة في مواجهة فيروس كورونا، مطالبًا من الجميع إعطاء أكبر اهتمام لتصريحات الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا التي أكد فيها أن لقاح كورونا لا يحمي من الإصابة بالانفلونزا الموسمية ولابد من الحصول على اللقاحين ولا يوجد تضارب بين لقاحات كورونا والانفلونزا، مؤكدًا أن فيروسي كورونا والانفلونزا مختلفين تمامًا.

وأكد: إذا كانت اللقاحات في وقت معين رفاهية، فإن اللقاحات الآن أصبحت إلزامية.. بتوسل إلى كل المصريين لو سمحتوا تسابقوا على الحصول على لقاحات كورونا، وأن الموجة الرابعة من فيروس كورونا خطورتها تتمثل في سرعة انتشارها بشكل رهيب، قائلًا: "سرعة الانتشار الواقي منها هو تلقي اللقاحات".

وقال الدكتور محمد عبدالحميد إن هذه التصريحات تتطلب من الجميع أن يسارع فى الحصول على لقاح كورونا وأن يلتزم الجميع بتطبيق جميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.