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محافظة القاهرة: منع دخول أي شخص للمدرسة دون ارتداء الكمامة

12:12 م الخميس 30 سبتمبر 2021
محافظة القاهرة: منع دخول أي شخص للمدرسة دون ارتداء الكمامة

منع دخول أي شخص للمدرسة دون ارتداء الكمامة

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مديري الإدارات التعليمية بالتواجد الميداني اليومي من أول أيام العام الدراسي حتى نهايته، مؤكدا على أنه سيكون هناك محاسبة فورية على أي تقصير.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ القاهرة لمراجعة استعدادات العاصمة لبدء العام الدراسي بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع والسكرتير العام والمساعد ومدير مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بالقاهرة.

وأكد محافظ القاهرة على أن الدولة وفرت كافة أنواع التطعيمات وأنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة مع أي فرد من القائمين على العملية التعليمية حال تعاملهم مع الطلاب دون الحصول على اللقاح، مشيرا إلى أنه سيتم عمل زيارات مفاجئة للمدارس لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة التنبيه على الأمن المتواجد على بوابات المدارس بعدم السماح بدخول أي شخص للمدرسة طالب أو معلم أو زائر دون ارتداء الكمامة مع توفير كمامات احتياطية لاستخدامها عند الحاجة.

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